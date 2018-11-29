HABER

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de abdest alma bahanesiyle bir camiye giren ve abdesthanede askıya asılı olan ceketin içinden cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın, defalarca aynı camiye gelerek cemaatin ayakkabısını ve telefonlarını çaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Sultangazi'de 'kadrolu' cami hırsızı son işinde kameralara yakalandı

Bir süredir İstanbul Sultangazi'de bir camiye dadanan hırsız, cami cemaatini adeta canından bezdirdi.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Mescid-i Aksa Camisi'nin abdest alma bölümünde meydana geldi. Abdest almak isteyen bir vatandaş, son model akıllı telefonunu içerisine koyduğu ceketini abdesthanedeki askılığa astı. Bu sırada cami içerisine abdest alma bahanesiyle giren bir kişi de üzerindeki montu ceketlerin asılı olduğu askılığa astı. Abdest alma ve yüzündeki suyu kurutma bahanesiyle askılığın orada bekleyen şüpheli asılı olan ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrıldı. Olay anı ise, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

cami-hirsizi-2

"CAMİMİZE KADROLU BİR HIRSIZ DADANDI"

Görüntüleri izleyen cami cemaati ceket içerisindeki telefonu alıp camiden ayrılan kişinin son aylarda camiye dadanan hırsız olduğunu belirledi. Cemaatten Muhammet Ayşan, Camimizde sürekli hırsızlık olayları vuku bulmaktadır. Camimize kadrolu bir hırsız dadandı. Durmadan cemaatimizin cep telefonlarını çalmaya başladı. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

cami-hirsizi-3

Hüseyin Şimşek adlı vatandaş ise, camiye dadanan hırsızın ayakkabı hırsızlığı da yaptığını belirterek, "Eskileri bırakıyor, yenileri alıp gidiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz" dedi. Cami cemaatinden Hayrettin Yavuz da, "Hırsızın taktiği her camide olduğu gibi, bizim camimizde de maalesef aynı. Masum vatandaşlarımız ceketini askıya astığı zaman hırsız geliyor, cep telefonunu çalıyor. Kameralar gördüğü halde biz bunu önleyemiyoruz. Sürekli bu kişi geliyor. Maalesef gelip ayakkabılarımızı, telefonlarımızı alıp kaçıyor" diye konuştu. (DHA)

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldıUyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı
5 aylık hamile eski eşini yaralayan sanık hakim karşısında5 aylık hamile eski eşini yaralayan sanık hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi cami hırsızlık abdesthane

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Çok konuşulacak ifadeler: 'Helal porno' kapıda

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Otogazın litre fiyatında 6 kuruş indirim yapıldı

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

İlginizi Çekebilir

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

İnternetten bulduğu eskort dolandırıcı çıktı

İnternetten bulduğu eskort hayatının şokunu yaşattı!

'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi, 6'ncı kattan ölüme atladı

Bu acının tarifi yok! 'Yapma anne' diyen oğlunu dinlemedi

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Öğrencisi ile ilişki yaşayan akademisyenden bir garip savunma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İç çamaşırından çıkanlar şoke etti! İşte cezası

İç çamaşırından çıkanlar şoke etti!

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.