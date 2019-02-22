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 İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN YANGIN ÇIKARDI; KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Sultangazi'de evde oyun oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangında korku dolu anlar yaşandı Yangın, Esentepe Mahallesi 2425 sokaktaki  5 katlı sitede öğle saatlerinde çıktı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de evde oyun oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangında korku dolu anlar yaşandı
Yangın, Esentepe Mahallesi 2425 sokaktaki 5 katlı sitede öğle saatlerinde çıktı. İddiaya göre, anne ve iki çocuğun bulunduğu en üst kattaki daire oyun oynayan çocuklardan biri yangın çıkardı. Yangında anne ve çocukları büyük bir korku yaşarken, çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÇOK KORKTUM"
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanın üçüncü katında bulunan Şükrüye Yıldırım (77), pencereye çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Yıldırım, itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan tahliye edildi. Yaşadığı korku yüzünden okunan Yıldırım, itfaiye erlerine teşekkür etti.

"YARDIM SESLERİNİ DUYDUM"
Bina sakini, "Küçücük bir çocuk var. Daire tutuşmuş. Açtım kapıyı dumanlar vardı. Kadın kapıyı yumrukluyor, kapıyı açamadım. Bende de astım var. Kapıyı açamadım. İki çocuk bir kadın vardı içeride. Onları aldılar çıkarttılar buradan. Durumları iyi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Dumanlar yükselen site
-İtfaiyenin müdahalesi
-Çocukların çıkarılması
-Şükrüye Yıldırım'ın görüntüsü
-Açıklaması
-Görgü tanığı röp.

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