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İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE EĞİTİM KURUMLARINI HEDEF SEÇEN HIRSIZLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Sultangazi'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

İstanbul DHA

Sultangazi'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri

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