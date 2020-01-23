HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU 

İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE ELEKTRİK PANOSUNDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHA Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı.

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHA
Sultangazi'de bir iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosunda kablolar patladı. O anlar bir kişi tarafından telefona kaydedildi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 6 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar bir anda patladı ve yanmaya başladı. İş merkezini yoğun duman kapladı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar ise bir kişi tarafından telefona kaydedildi. Bir yandan o anları görüntüleyen vatandaş bir yandan da iş merkezindekileri uyararak, Binayı boşaltın. Yoksa yanacaksınız dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektriklerin kesilmesiyle yanan kablolara müdahale ederek söndürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Kayakçıların 'domino taşı' gösterisi ilgi çektiKayakçıların 'domino taşı' gösterisi ilgi çekti
Kar üzerinde ‘kayarak’ stres attılarKar üzerinde ‘kayarak’ stres attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren Özdemir’in annesinden yürek yakan paylaşım

Belediye başkanları Twitter'dan birbirine çağrıda bulundu, indirimler peş peşe geldi

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Zap bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.