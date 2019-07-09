HABER

İSTANBUL - SULTANGAZİ'DE MARKET SOYGUNU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sultangazi'de bir markete maskeli ve silahlı soyguncu kasadan bir miktar para alarak kaçtı.  Olay saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 1395.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de bir markete maskeli ve silahlı soyguncu kasadan bir miktar para alarak kaçtı.
Olay saat 10.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 1395. Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen maskeli soyguncu silahla çalışanları tehdit etti. Soyguncu kasadan aldığı bir miktar parayla kaçarken, çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda zırhlı ekip ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri market içinde incelemelerde bulunduğu sırada , özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamera kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
marketten görüntü
Zırhlı ekiplerden görüntü
Polis ekiplerinin içeri girişi
Özel hareket polislerinden görüntü
Sokaktan görüntü
Diğer detaylar

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
Efsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden destekEfsane pazara Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden destek
Sapanca'da HES tepkisiSapanca'da HES tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu"

15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in Babası Yahya Kemal Yiğit: Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AKOM’un önünde darbeci askerlerce vurulan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.