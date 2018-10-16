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 İSTANBUL - SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacak.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren inceleme yapılmıştı. Polisin bugün de Suudi Arabistan Başkonsolosunun konutunda arama yapacak. Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin emniyetten çıkması

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