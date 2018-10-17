 İSTANBUL- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSUNUN KONUTUNDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Hasan YILDIRIM- Harun UYANIK\İSTANBUL,(DHA)
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk ve başkonsolos konutu önünde bekleyiş sürüyor.
Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında başkonsoloslukta 9 saat süren aramanın ardından dün de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta aramalar yapılacağı açıklanmış ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle çalışma yapılamamıştı. Bu gelişmelerden sonra konutun önünde bekleyen gazetecilerin sayısının başkonsolosluk binası önünde bekleyenlerden daha fazla olduğu gözlendi.
Görüntü dökümü:
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-Başkonsolosluk binası
-Gazetecilerden detaylar
-Basın mensuplarının bekleyişi
-Bariyerler
-Konsolosluğa giren çıkanlar
-Konsolosluk araçları
-Konuttan detaylar
-Suudi Arabistan bayrağı
-Basın mensupları
-Kameralar
-Genel ve detaylar
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