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İSTANBUL-  SUUDİ ARABİSTAN'A GÖNDERİLMEK İSTENEN HAMUR MAKİNESİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber: İstanbul DHA
Suudi Arabistan'a kargo ile gönderilmek istenen hamur makinesine gizlenmiş 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kargo firmasının Küçükçekmece şubesine operasyon düzenleyen ekipler, Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere paketlenmiş hamur makinesini incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde, makinelerin iç kısmına gizlenmiş 12 kilo 379 gram ağırlığında 80 bin tane "Captagon" adlı uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, kargoyu firmaya teslim eden yabancı uyruklu 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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-Operasyondan görüntü

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