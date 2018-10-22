 İSTANBUL -  SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞUNUN ARACI SULTANGAZİ'DE BULUNDU (1)

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes marka araç bulundu.
Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Aracın görüntüsü
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