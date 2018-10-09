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İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

DHA İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Yetkililer yaklaşık 2 saat sonra binadan ayrıldılar. Görüntü dökümü -Başkonsolosluk girişindeki güvenlik kamerasının görüntüsü -Yetkililerin başkonsolosluğa girişi -Yetkililerin başkonsolosluktan çıkışı -Genel ve detaylar

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