DHA İSTANBUL SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Yetkililer yaklaşık 2 saat sonra binadan ayrıldılar. Görüntü dökümü -Başkonsolosluk girişindeki güvenlik kamerasının görüntüsü -Yetkililerin başkonsolosluğa girişi -Yetkililerin başkonsolosluktan çıkışı -Genel ve detaylar
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