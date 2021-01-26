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İstanbul Tabip Odası: ‘’60 Milyon Kişinin 3-4 Ay İçinde Aşılanması Şart’’

26.01.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Tabip Odası: ‘’60 Milyon Kişinin 3-4 Ay İçinde Aşılanması Şart’’

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, toplumsal bağışıklık için Türkiye’nin birkaç ay içinde nüfusunun yüzde 75’ini aşılamasının şart olduğunu söyledi

İstanbul Tabip Odası (İTO) İstanbul’da Corona virüsü salgını sürecindeki filyasyon çalışmalarında yaşanan sorunları ve önerilerini bir raporla kamuoyuna duyurdu.

Cağaloğlu’nda İTO binasında düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Deniz Mardin’le birlikte katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, toplumsal bağışıklık için Türkiye’nin birkaç ay içinde nüfusunun yüzde 75’ini aşılamasının şart olduğunu söyledi.

Prof. Saip: ‘‘3-4 ay içinde 140 milyon doz aşılama yapmalıyız’’

Prof. Dr. Saip, ‘’18 yaş dışındakileri dışarıda bırakırsak 140 milyon doz aşılamayı çok kısa sürede 3-4 ay içinde yapmamız gerekli ama bütün dünyada aşı üretimiyle ilgili problem yaşanıyor. Nüfusunun 9 kat fazla aşı ısmarlamış ülkelerde dahi aşıya erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Bizim ulaşmak istediğimiz aşı daha zor üretiliyor. Diğerleri daha hızlı üretiliyor. Onda bile sıkıntı çıkıyor… Bu sürecin daha iyi planlanması gerekirdi... ‘50 milyon doz aşı gelecek’ deniyor ki bu sadece 25 milyon insan için yeterli olacak. Ancak bizim 60 milyonluk insanı aşılayacak doza ihtiyacımız var’’ dedi.

Dr. Mardin: ‘‘COVİD ile mücadele için ‘100 metre koşusu’ dediler ama bir maratonmuş’’

İTO’nun açıkladığı filyasyon raporu filyasyon ekiplerinin risk altında olduğunu gösteriyor. Raporu hazırlayan ekipte yer alan Dr. Deniz Mardin, filyasyon ekiplerinin bazen apartman boşluklarında örnek aldığını bunun ciddi risk içerdiğini belirtti.

Dr. Mardin, ‘‘Belirli ilçelerde filyasyon ekiplerinde yüzde 50 oranında diş hekimi arkadaşlar çalışıyor ve esasında özellikle aşı süreci başladığı andan itibaren kendi uzmanlıkları dışında bir alanda çalışmaya zorlanmış durumdalar. Bu konuda çok kaygılılar. Her ne kadar eve hizmet götürme sırasında vatandaşın dışarı çıkmadan evde hizmet alması sağlansa da merdiven, apartman boşluklarında örnek alınması hem filyasyon ekipleri açısından hem de o apartmanda yaşayanlar açısından hijyenik değil. Bu arada aşılarla birlikte bulaştırıcılık ortadan kalkmadığı için hem toplu alanlarda hem de taşıtlarda aynı şekilde maske ve mesafe konusunda dikkat etmeliyiz. COVİD ile mücadele için 100 metre koşusu dediler ama bir maratonmuş’’ dedi.

Ömeroğlu: ‘‘Filyasyon ekipleri için geçici sağlık merkezleri oluşturulmalı’’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu, etkin filyasyon çalışması için okul ve benzeri kamu kurumlarında geçici sağlık merkezleri kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Dr. Ömeroğlu, ‘‘Yaşanan sorunlara karşı yapılan önerilerin başında, çalışma şartlarının temel ihtiyaçların giderilebildiği bir şekilde organize edilmesi gelmektedir. Ayrıca filyasyon çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması için her görüşmeye gerekli zamanın verilmesi ve ilçeler için standart bir çalışma saatinin belirlenmesi gerekmektedir. Öneriler; geçici sağlık merkezleri… Okul ya da benzeri kamu kurumları, numune alınması ve ilaçların verilmesi için geçici sağlık merkezleri olarak kullanılabilirler. Bu şekilde numune alınması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması için uygun fiziksel koşullar sağlanabilir, ayrıca sağlık çalışanları bu merkezlerde temel ihtiyaçlarını giderebilirler. İlçelerin vaka temelli kısıtlamalar uygulaması: İlçelerin mahalle temelli vaka sayılarını değerlendirerek gerekli yerlerde mahalleleri karantinaya almaları vb. kısıtlamalar uygulamalarına ihtiyaç vardır’’ dedi.

Prof. Pınar Saip toplantıda bir soru üzerine Türkiye’de ciddi bir aşı reddi problemi olmadığını Sağlık Bakanlığı’nın şeffaf bir bilgilendirme yapmamasından kaynaklı tereddütler olduğunu dile getirirken Dr. Ömeroğlu ise aşı olmanın kimi insanları hastalıktan kurtarmasa da yoğun bakımlara düşmekten ve ölümden kurtaracağını bu nedenle mutlaka aşı yaptırmak gerektiğini ifade etti.

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