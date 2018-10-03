İstanbul Tabip Odası Doktor Cinayetini Protesto Etti

İstanbul Tabip Odası, İstanbul'da Salı günü hastası tarafından silahla vurulan psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın ölümünün ardından eylem yaparak olayı kınadı. Olayın yaşandığı özel hastanenin önünde toplanan İstanbul Tabip Odası üyeleri ve ölen doktorun meslektaşları son yıllarda sağlık çalışanlarının maruz kaldığı saldırıları pankart açarak protesto etti.

“Can güvenliğimiz yok”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, toplumsal barış atmosferinin olmadığını ve genel olarak bir cinnet halinin olmasından dolayı sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını söyledi. Prof. Dr. Pınar Saip, “Can güvenliği olmadan hekimlerimiz çalışmakta. Yardımcı sağlık personeli yetersizliği, güvenlik önlemlerinin yeterince alınmayışı gibi sorunları biraraya getirdiğinizde bu durum sağlık çalışanlarına yansımakta” dedi.

“Hükümet Türk Tabipler Birliği’nden destek almalı”

Bireysel silahlanmanın da bu tarz olayların yaşanmasında etkili olduğunu kaydeden İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, bu soruna acil olarak çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.