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İSTANBUL TABİP ODASI HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA İstanbul Tabip Odası üyeleri, Dr.

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
İstanbul Tabip Odası üyeleri, Dr. Fikret Hacıosman'ın öldürülmesini protesto etti.
Hastane önünde toplanan doktorlara hastanenin Başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü, CHP Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de destek verdi. Grup adına açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu yaptı. Ömeroğlu, “Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini göz ardı edilemeyecek, ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliği görece basit önlemlerle bile halledilebilecek olan şiddet vakalarına tahammüllerini çoktan kaybetmişlerdi" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından grup Hacıosman'ın cenaze namazının kılınacağı camiye yürüyerek gitti. Sessiz şekilde yürüyen grup “Sağlıkta şiddete son" yazılı bir pankart taşıdı.

Görüntü Dökümü:
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- Grubun toplanması
- Basın açıklamasının okunması
- Grubun yürüyüşü
- Detaylar

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