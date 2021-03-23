İstanbul Tabip Odası Salgında Geçen Bir Yılı Değerlendirdi

İstanbul Tabip Odası, birinci yılını geride bırakan Corona virüsü salgınına ilişkin hazırladığı “Türkiye’nin Wuhan’ında Pandeminin Bir Yılı” başlıklı raporu basın toplantısıyla açıkladı. “Ölümlerin artacağı bir döneme ilerliyoruz” Toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, bir yılın büyük acılar ve zorluklarla geçtiğine vurgu yaparak, “Bugün pandemide, ülkemizin Wuhan’ı dediğimiz şehrin birinci yılını değerlendiriyoruz. Bir yıl geride kaldı, tüm acıları ve zorluklarıyla. Bu dönem şeffaflığın ve veri paylaşımının ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir süreç oldu. İlk pandemi, ilk vaka, ilk ölüm İstanbul’da görüldü. Bu raporda İstanbul’un ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Bir semtin sosyo-ekonomik düzeyi ne kadar düşükse o bölgede vaka ve ölüm sayılarının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Yani pandemi herkesi eşit vurmuyor. İş ile sağlık arasında bir seçim yapmak zorunda değilseniz pandemiden daha az etkileniyorsunuz. Bu raporumuzun önemli kısımlarından biri de, İstanbul’da sağlık çalışanlarının daha çok öldüğü. Vakalar arttıkça sağlık çalışanlarının da maalesef hastalanma ve ölüm oranı artıyor. İstanbul’da ikinci doz aşı 849 bin kişiye yapılmış durumda. Keşke daha hızlı yapılabilseydi. Keşke hastalanma ve öldürücü oranları azaltılabilseydi. Şeffaflık dışı davranışları aşı konusunda da görüyoruz. İstanbul’da çok hızlı bir aşılanmaya ihtiyaç vardır. Çok yakında birinci döneminin üçüncü pikine doğru, ölümlerin artacağı bir döneme maalesef ilerliyoruz” diye konuştu.

“Çok ciddi kayıplar verdik” İstanbul Tabip Odası COVID-19 İzleme Grubu Üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay, sağlık çalışanları açısından salgının nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: “Çok ciddi kayıplar verdiğimizi herkes biliyor. Bu kayıpların önlemlerin yetersizliği nedeniyle olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarının hem ödenmeyen haklarının ödenmesi hem de özlük haklarının yeniden tanımlanması ve özellikle kaybettiğimiz arkadaşlarımızın illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığından öldüğünün kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü mağdur durumdayız. Yeniden salgında yükselme sürecine girdik. Bu süreçte kapanma ile ilgili önlemlerin bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor.” “Normale dönüş süreci yönetilemedi” İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, normale dönüş sürecinin yönetilemediğini ve bunun da vakaların artmasına sebep olduğuna dikkati çekti. Küçükosmanoğlu, “Türkiye, en çok vakanın görüldüğü ülkeler arasında. Biz kapanma çağrıları yapmıştık en başında, fakat iktidar bu kapanmayı hem doğru uygulamadı hem de sopa olarak kullandı. Baro toplantıları yapılamadı, hak arama eylemlerine salgın gerekçe gösterildi. Geldiğimiz durum bir başarı hikayesi değil, yanlış politikalar sonucu yaşam savaşı verdiğimizin fotoğrafı” dedi.