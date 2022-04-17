İstanbul Tabip Odası seçiminin kazanı belli oldu: Demokratik Katılım Grubu

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimleri için üye hekimler, Çapa Fen Lisesi ve Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ve Türk Hekimleri Birliği olarak iki grup yarıştı.

"DEMOKRASİ ADINA BİRDEN FAZLA LİSTENİN OLMASI BİZLER AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ"

Seçim öncesi Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu adayı Dr. Cegerğun Polat açıklamalarda bulundu. Polat, "İki liste olarak yarışıyoruz. Demokrasi adına birden fazla listenin olması bizler açısından sevindirici. Diğer listeyle uzlaştığımız en önemli konu, hekim hakları ve sorunları konusu. Hekim'in geliri, toplum nezdindeki durumu, hakları ve uygulamalarına dönük çok ciddi kayıplar var. Bunları hep savunduk bundan sonrada savunacağız. Bunun için tekrar adayız. Tekrar seçilmemiz halinde de tüm bu geçmişten gelen birikimimiz, mücadele geleneğimizle beraber önümüzdeki 2 yılda bunu yükselterek çeşitli sonuçlar almaya hedefleyerek yürüteceğiz. Sabah saatlerinde çok yoğun olmamasını bekliyorduk. Buna rağmen oldukça yoğun, heyecanlı bir katılım var. Hekimler kendi onurları, kendi mesleki gelecekleri açısından bu hakkını kullanırsa bizlerde mutlu olmuş oluruz. Ne kadar güçlü katılım o kadar güçlü tabip odası" dedi.

Türk Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu adayı Dr. Savaş Çamur ise "Biz meslek örgütümüzün, tabipler birliğinin yeteri kadar kamu kurumu niteliğinde kullanılmadığını ve meslektaşlarımızın haklarını, yararlarını yeteri kadar savunmadığı kanaatindeyiz. Tamamen meslektaşlarımızın sağlıkta maruz kaldığı şiddeti bitirmek, meslektaşlarımızın özlük haklarını geri kazanabilmesi, Covid-19 pandemisinde şehit olan meslektaşlarımızın ailelerine destek vermek, sağlıkta şiddete son vermek için gerekli girişimleri, adımları atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 3 bin 450 civarında üye oy kullandı. Oyların yüzde 87'sini Demokratik Katılım Grubu alırken, yüzde 13'ünü ise Türk Hekimleri Birliği aldı. Bu sonuçla birlikte Demokratik Katılım Grubu İstanbul Tabip Odası'nın yönetimini iki yıl daha sürdürecek.

(DHA)

