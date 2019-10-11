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 İstanbul Tabip Odası'nda doktor cinayetiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  İSTANBUL Tabip Odası, doktor cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Tabip Odası, doktor cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada. "Yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz bilgiler Dr. Kaan Erol’la Yavuz Sümter arasında bir husumet olduğu, olay gecesi 'az hasta bakma/çok hasta bakma, az çalışma/çok çalışma' ya da başka bir nedenle tartıştıkları doğrulanmamaktadır. Yavuz Sümter’in olay gecesi hastanede nöbetçi/görevli olmadığı ve sabaha karşı yanında bir bıçakla hastaneye gelip doğrudan acil doktor odasına yönelerek cinayeti işlediği görgü tanıklarınca ifade edilmektedir. Edinilen bu bilgilerden taammüden bir cinayetin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Failin cinayeti hangi saikle işlediğinin yapılacak idari ve adli soruşturmalar ve yargılama sürecinde ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" denildi.

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