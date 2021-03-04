İstanbul Tabip Odası'ndan DW Türkçe haberine ödül

Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri" kapsamındaki İnternet Gazeteciliği Ödülü'nü "Covid-19: Deneysel ilaçlar tedavi mi ediyor, hasta mı?" haberiyle DW Türkçe'den Emine Algan kazandı.İstanbul Tabip Odası tarafından verilen "Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri" kapsamındaki İnternet Gazeteciliği Ödülü'ne bu yıl DW Türkçe'de yayımlanan "Covid-19: Deneysel ilaçlar tedavi mi ediyor, hasta mı?" haberiyle Emine Algan layık görüldü.

Algan'ın bu ödülü, "Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçları, yan etkileri, etkinliği tartışmalarını dünyada yaşanan süreçleri örnekleyerek bütünlüklü bir tarzda ele alan haberi nedeniyle" kazandığı açıklandı.

Ödül alan haber DW Türkçe bünyesindeki DW Haber Bülteninde 29 Mayıs 2020, internet sitesinde ise 30 Mayıs 2020'de yayımlanmıştı.

İstanbul Tabip Odası tarafından ödüllendirilen diğer gazeteci ve haberler ise şu şekilde:

Gazete haber-araştırma ödülü:

İsmail Arı - Birgün gazetesi ("Torpilin eşi benzeri yok" haberi)

Televizyon haber-araştırma ödülü: