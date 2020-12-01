İstanbul Tabip Odası’ndan ‘‘En Az İki Hafta Tam Kapanma’’ Çağrısı

İstanbul Tabip Odası (İTO) kendi bünyesinde oluşturduğu COVİD-19 İzleme Kurulu’nun hazırladığı Kasım ayı raporunun özet bulgularını kamuoyuyla paylaştı. ‘‘Ölümleri azaltmak için tam kapanma şart’’ çağrısı yapan İTO, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve haftasonu sokağa çıkma yasağını da içeren önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti. İstanbul Tabip Odası, kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 dolulukta olduğunu dile getirdi. İstanbul Tabip Odası: ‘‘Salgın sürecinin birinci derece sorumlusu AKP iktidarıdır’’ İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu tarafından okunan açıklamada Türkiye’nin pandemi sürecini kötü yönettiği ve bunun sorumlusunun da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sorumlu ilan edilen Bilim Kurulu değil hükümetin olduğu vurgulandı. Açıklamada, ‘‘Türkiye’de sekiz aydır kontrol altına alınamayan COVİD-19 pandemisi, Kasım ayında daha da hızlandı. Gerçeğin bir bölümünü yansıtan ölüm sayıları da her geçen gün artmakta. Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz’dan bu yana gizlediği vaka sayılarını 25 Kasım’da açıklamaya başladı ve Türkiye’nin yeni vaka sayılarında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada olduğu görüldü. Türkiye’de 35 bin insanın hayatını kaybettiği bu salgın sürecinin birincil derecede sorumlusu yetkisiz Bilim Kurulu değil, bu süreçten başarı hikayesi çıkararak politik rant elde etmeye çalışan AKP iktidarıdır’’ denildi.

‘‘Tam kapanma sağlanmalı’’ Hükümetin politikası değişmedikçe salgının kontrol altına alınmasının mümkün olamayacağını öne süren İstanbul Tabip Odası, virüsün etkisinin kırılması için 10 maddelik bir yol haritası açıkladı. Tabip Odası’nın üzerinde en çok durduğu konu, Türkiye’nin bir an önce en az iki hafta süreyle tam kapanmaya gitmesi: ‘‘Türkiye’nin en az iki, tercihen dört hafta toplumsal hareketliliğin azaltılması, sokağa çıkma kısıtlaması ve temel zorunlu acil mal ve hizmet üretenler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulmasıyla ve acil kapanması şarttır. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili karartmadan vazgeçmelidir. Özel hastanelerin vatandaşlardan ücret alması engellenmeli ve özel hastanelerin kontrolü devlete geçmelidir. Bir an evvel pandemi dışı hastaneler belirlenmeli, COVİD-19 dışı hastaların ertelenen tedavileri yapılmalı. KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hekimler görevlerine geri dönmeli. Sağlık çalışanlarının izin, istifa, emeklilik haklı geri verilmeli ve motivasyonları arttırıcı düzenleme yapılmalı.’’

Prof. Dr. Saip: ‘‘Toplumsal hareketliliği durdururken sosyal destek de verilmeli’’ İstanbul Tabip Odası, tam kapanma sırasında çalışan kesimin maddi sıkıntı yaşamaması için hükümetin acil ekonomik destek vermesi gerektiğinin de altını çizdi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, ‘‘Sosyal devlet desteği sağlanarak kamu ve özel sektörde çalışanlara en az bir ay ücretli izin verilerek, esnaf kesimine de muafiyet ve kira desteği sunarak, kayıtdışı kesime de yurttaşlık geliri hakkı sağlanarak en az iki, tercihan dört hafta temel gereksinimler dışında toplumsal hareketliliği durdurmak gerekli’ dedi. Dr. Ekmez: ‘‘İnsanlar acil müşahede odalarında beklerken yaşamlarını yitiriyor” Tabip Odası, hastanelerin özellikle Corona virüsü tedavisine yoğunlaşmasının diğer hastalıkların tedavisini aksattığını da vurguluyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kur Üyesi Dr. Murat Ekmez, ‘‘İstanbul’da insanlar acil müşahede odalarında beklerken yaşamlarını yitiriyorlar. Bu, çok net veri. Yoğun bakım yatağı demiyorum, servis yatağı beklerken yaşamlarını yitiriyor. İstanbul bu yoğunlukta. Marmara bölgesi tabip odaları ile toplantı düzenledik. Marmara bölgesinde de durum ortada. Pandemi hastanelerinde çalışan insanlarız. Pandemi sonrası İstanbul’da üç hastane açıldı. Okmeydanı Şehir Hastanesi diye bir bina açıldı. Günde 1000’ün üzerinde poliklinik yapan kamu hastaneleri var. Buna rağmen kamu hastanelerinde günlük ortalama 30-40 hasta yatak bekliyor. Ameliyat olacak hastalarla yerle ilgili sıkıntı var. Kronik hastalığı olan medikal tedavi için yatış yapmak isteyenlerde sıkıntı var. Kamu hastaneleri servis yataklarını COVİD’e ayrılmış durumda’’ dedi.