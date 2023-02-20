İstanbul tahliye edilecek okullar listesi: İstanbul'da riskli okullar hangileri? İstanbul Valiliği'nden 93 okula tahliye kararı

İstanbul'da riskli okulların hangileri olduğu merak ediliyor. İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi itibarıyla kentte riskli olan 93 okulun öğrencilerinin depreme güvenli okullara nakledileceğini bildirdi. Valiliğin bu açıklamasından sonra İstanbul tahliye edilecek okullar listesi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...
Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu
Arnavutköy Suatlar Anaokulu
Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu
Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu
Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi
Ataşehir Akşemsettin Anaokulu
Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)
Avcılar Gümüşpala İlkokulu
Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu
Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu
Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi
Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu
Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu
Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu
Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)
Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu
Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi
Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu
Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu
Bahçelievler Hürriyet İlkokulu
Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları
Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu
Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu
Beykoz Yavuz Selim İlkokulu
Beykoz İshaklı İlkokulu
Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu
Beykoz Kaynarca Anaokulu
Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi
Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu
Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu
Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu
Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)
Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli
Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu
Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu
Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu
Çatalca Karacaköy İlkokulu
Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi
Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi
Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)
Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu
Fatih Vefa Lisesi (B Blok)
Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu
Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu
Güngören Ergenekon İlkokulu
Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu
Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu
Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri
Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu
Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Papatya Anaokulu
Küçükçekmece Gelincik Anaokulu
Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu
Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu
Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu
Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu
Küçükçekmece Yasemin Anaokulu
Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu
Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu
Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu
Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu
Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu
Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu
Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Silivri Silivri Anadolu Lisesi
Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu
Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu
Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi
Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu
Sultangazi Mehmetçik İlkokulu
Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi
Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu
Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı
Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu
''17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.
Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,
İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1.351’inin de riskli olduğu tespit edildi.
Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769’u güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.
Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35’indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.
Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.
Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.
İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.
Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler.
Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.
Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.''