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  4. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 16:52
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindeki heyet 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretin bulundu. Aksu görüşmede, ulaşımdaki sorun ve sıkıntılar hakkında çözüm önerilerini görüştüklerini ifade etti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinden yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Aksu, İmamoğlu ziyaretinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden görüşme detaylarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

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GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ: ULAŞIM SORUNLARI

Başkan Eyüp Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Eyüp Aksu
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