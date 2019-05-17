İstanbul taksileri, Darüşşafaka için yollara düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul taksileri, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın düzenlediği sınava farkındalık yaratmak için yollara çıktı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (İTEO) yapılan açıklamaya göre, günde 2 milyon yolcu taşıyan İstanbul taksileri, bu defa babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının düzenlediği sınava farkındalık yaratmak için harekete geçti.

İTEO Başkanı Eyup Aksu’nun talimatı ile Darüşafaka’nın sınav broşürleri 3 binin üzerinde taksiye dağıtıldı. Şoförler de müşterilerini söz konusu sınavla ilgili bilgilendirdi.

Başkan Aksu, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyetinin binlerce çocuğun hayatını değiştirdiğini ifade ederek, "Değiştirmeye devam ediyor. Bizim de bu güzel hikayelere biraz katkımız olur ise ne mutlu bize." değerlendirmesini yaptı.

Halen başvuru yapılabilen, 26 Mayıs’taki sınav Türkiye’nin toplam 24 ilinde gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul ediliyor. Söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

