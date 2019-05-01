İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NA GİRMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Özgür KUMANOVALI / İstanbul DHA

Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruba, polis müdahale etti. "Devrimci Gençlik Dernekleri" üyesi 14 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Sıraselviler Caddesi'nde bariyerlerle çevrili meydana girmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Gruptakiler direnmesi üzerine, polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Yere yatırılarak gözaltına alınan eylemciler polis otobüsüyle emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun slogan atarak yürümesi

- Pankarttan görüntüler

- Polis müdahalesi

- Polis ile göstericiler arasında arbede

- Grubun gözaltına alınması

- Detaylar

