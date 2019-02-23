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 İSTANBUL - TAKSİM'DE RÜZGAR VE KARLA MÜCADELE; ŞEMSİYELER KIRILDI, YÜRÜMEKTE ZORLANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda kar ve rüzgarla mücadele eden vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)
Taksim Meydanı'nda kar ve rüzgarla mücadele eden vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar ve rüzgar etkisini gösterdi. Öğleden sonra iyice soğuyan hava Taksim'e çıkanları olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'nda kar yağışı ve rüzgarla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeler kırıldı, bazı kişiler yürümekte zorlandı.

Görüntü dökümü
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-Taksim Meydanı
-Kar, soğuk ve rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar
-Kırılan şemsiyeler
-Yürümekte zorluk çekenler
-Genel ve detay görüntüler

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