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İSTANBUL - TAKSİM'İ KARIŞTIRAN KAVGA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

- İki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.

- İki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı.
- Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti.
- Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - Taksim'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.
Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Kavga edenler
-Su sıkan esnaf
-Polisin silah çekmesi
-Gözaltı alınanlar
-Detaylar

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