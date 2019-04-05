İSTANBUL - TARİHİ ANI GÖRÜNTÜLÜYORDU, 8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ... O ANLAR KAMERADA

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAŞINMANIN sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen sürücünün neden olduğu belirtilen kazada 8 araç birbirine girdi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi taşınmanın sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen sürücünün yavaşlamasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girdi. Yaralanan olmazken kaza anı o sırada uçakları çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
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