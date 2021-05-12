HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İmamoğlu'nun 'kayıp atlar' açıklamasına yanıt

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İmamoğlu'nun 'kayıp atlar' açıklamasına yanıt

12.05.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi il ve ilçe tarım orman müdürlükleri yetkisinde değildir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İmamoğlu'nun 'kayıp atlar' açıklamasına yanıt

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin "Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık" açıklamasına cevap verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İddialar gerçek dışıdır' denilerek, şunlar kaydedildi:

"İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir."

"861 ATI BÜYÜKŞEHİR GÖNDERDİ"

861 atın Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum, kuruluş ve kişilere gönderildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplendirilmiş atların denetim ve kontrolü Sayın İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi il ve ilçe tarım orman müdürlükleri yetkisinde değildir. Bahse konu atlar, İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar'daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında 'At Sahiplendirme Taahhütnamesi' imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır."

"ÇİPLERİN UZAKTAN İZLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Adalarda bulunan tüm atlara 2011 yılından itibaren çip takıldığı vurgulanan açıklamanın son kısmında ise şöye denildi:

İBB'den 'kayıp at' iddialarına cevap geldiİBB'den 'kayıp at' iddialarına cevap geldi

"Uygulanan çipler, atların 'tanımlama numarasından' ibaret olup, bu çiplerin 'uzaktan veya uydudan izlenmesi' gibi bir durum söz konusu değildir. Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerinin atların yerini bilmelerine imkân yoktur. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına, Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklamasıBakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.