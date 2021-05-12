İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İmamoğlu'nun 'kayıp atlar' açıklamasına yanıt

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Adalar'daki sahiplendirdikleri atlara ilişkin "Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık" açıklamasına cevap verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'İddialar gerçek dışıdır' denilerek, şunlar kaydedildi:

"İBB'nin atları sahiplendirme aşamasında bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müzün tek görevi; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlemektir, bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İl Müdürlüğümüz üzerine düşen bu görevi de yerine getirmiştir. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir."

"861 ATI BÜYÜKŞEHİR GÖNDERDİ"

861 atın Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kendi kriterlerine göre belirledikleri kurum, kuruluş ve kişilere gönderildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: