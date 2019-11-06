İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden "ıspanak" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, zehirlenme vakalarından sonra ıspanaklardan alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını, akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmadığını bildirdi.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bakanlığa ulaşan tüm ihbarların değerlendirildiği, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alındığı, analiz edilmek üzere bakanlığın laboratuvarlarına gönderildiği kaydedildi.

Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilemediği aktarılarak, şöyle denildi:

"Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ispanağın içeresinde tespit edilen yabancı otların zehirlenmeye neden olabileceği şüphesi üzerine laboratuvarlarımızda yapılan ileri analizlerde yabani otlarda 'atropin ve scopalamin' maddeleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, ıspanakların satıldığı marketlerden, manavlardan ve sebze meyve hallerinden başlanarak, geri izleme yapılmış ve üretim yerleri tespit edilmiştir.

Geri izleme kapsamında sebze meyve hallerinden ve tarlalardan ıspanak numuneleri alınmıştır. Alınan ıspanak numuneleri atropin, scopalamin, pestisit, ağır metal (kurşun, kadmiyum, arsenik), nitrit ve nitrat analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Alınan numunelerde 620 çeşit pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapılmıştır. Akut zehirlenmeye neden olacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır."