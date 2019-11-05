İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, numune alınan ıspanaklara foseptik ya da kanalizasyon suyunun bulaşıp bulaşmadığına ilişkin kontrol için mikrobiyolojik analizler yaptırıldığını ve zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizmaya rastlanmadığını kaydetti.

Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz yapıldığını söyleyen Karaca, "Akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır. Eğer zirai mücadele ilacı kullanılmış olsaydı, yabancı ot ilacı kullanılır ve zehirlenmeye sebep olan yabancı ot da ıspanağın içerisinde olmazdı." diye konuştu.

İncelemelerin laboratuvar ortamında yapıldığını aktaran Karaca, gübre kullanımıyla ilgili nitrat ve nitrit kalıntısı arandığını, herhangi bir olumsuzluk tespit edilemediğini bildirdi.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, hastalardaki semptomların atropin zehirlenmesine benzediğinin öğrenilmesi üzerine, numunelerde atropin ve skopolamin aranmış ve alınan numunelerin bazılarının laboratuvar muayenelerinde atropin ve skopolamin tespit edilmiştir. Gelen numunelerde, yabancı ot olduğu görülmüş ve bu yabancı ot ayrıca analize alınmış, içerisinde çok yoğun miktarda atropin ve skopolamin tespit edilmiştir. Sağlık kuruluşlarına ıspanak zehirlenmesi şikayetiyle başvuran hastalarda tespit edilen belirtiler ve İl Müdürlüğümüzce yapılan analizlerde, ürünlerde atropin ve skopolamin tespit edilmiş olması, zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından atropin, hiyosiyamin ve skopolamin içeren yabancı otların neden olduğunu doğrulamaktadır."