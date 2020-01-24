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İSTANBUL- Tartıştıkları valeye kurşun yağdırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 01:57 | Son Güncelleme

FATİH'te 2  kişi otomobil ile çarptıkları valeyle tartıştı.

FATİH'te 2 kişi otomobil ile çarptıkları valeyle tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan zanlılar yarım saat sonra geri dönerek valeye kurşun yağdırdı. Olay, saat 00.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Sofular Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi otomobil ile ilerlerken caddede vale olarak çalışan Ziya D.'nin koluna çarptı. Çarpan kişilerle Ziya D. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine araya giren çevre esnafı 2 kişiyi otomobillerine bindirerek olay yerinden gönderdi. Yarım saat sonra geri dönen zanlılar Ziya D.'ye tabancayla ateş ederek kaçtı. Sıkılan mermilerin isabet ettiği çevredeki işyerinin camları kırıldı.

"ARKADAŞIMIZIN AYAĞINA SIKIP KAÇTILAR"
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ziya D. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Çevrede esnaf olan ve olayı gören Mustafa Güllü olayla ilgili olarak, “İki tane arkadaş galiba alkollüydüler. arkadaşa çarptılar. Arkadaş kalktı 'ne oldu arabaya mı çarptınız' dedi. Sonra tartıştılar. 2 kişiyi arabaya koyduk yolladık. Sonra aradan yarım saat geçti. Arabayı Vatan Caddesi'ne park etmişler. Gelip burada arkadaşımızın ayağına sıkıp kaçtılar. Biz kovaladık ama yakalayamadık" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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