İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da geçen yıl 13,5 milyona yakın yabancı misafir ağırlandığını belirterek, "2023 bittiğinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefleyen bir ülkeyiz. 2018'de gelen misafirlerin yüzde 30'unun üzerindeki bölümünü sadece İstanbul bağrına bastı, onlara ev sahipliği yaptı." dedi. Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi'nin açılışında, UNESCO tarafından 2017'de İstanbul, Hatay ve Kütahya'nın "yaratıcı şehirler ağı"na girdiğini hatırlattı. İstanbul'un 7 temanın tamamında şeklen yaratıcı şehirler ağında yer aldığını dile getiren Yerlikaya, "edebiyat" temasıyla başlamayı temenni ederek, bütün kültürlerin, inanışların, insana dair bütün izlerin İstanbul'da yer aldığını anlattı. Yerlikaya, İstanbul'un tasarım şehri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Kullandığımız, gördüğümüz her şeyde İstanbul modeli, İstanbul tasavvuru, düşüncesi olarak dünya kültürüne en güzel şekilde örnek olmaya devam edeceğimize hiç şüphemiz yok. Şehrimizde geçen yıl 13,5 milyona yakın yabancı misafirimizi ağırladık. 2023 bittiğinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefleyen bir ülkeyiz. 2018'de gelen misafirlerin yüzde 30'unun üzerindeki bölümünü sadece İstanbul bağrına bastı, onlara ev sahipliği yaptı."

- "Haliç Bilim Merkezi'nde bir bölüm, tasarım ve inovasyon merkezi olarak değerlendirilecek" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da kültürden sanata, mimariden sanayiye her yerde tasarım olduğunu, şehirlere de tasarımın kimlik ve ruh verdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Sadece kültür ve sanatı değil, sanayileri ve hatta sosyal düzenleri etkiler. Şehirler, tasarımın serpilip geliştiği mekanlardır.

Bu bakımdan baktığımızda İstanbul, aslında tam anlamıyla bir tasarım şehridir.

Asırlar boyu farklı kültürlere mekan olmuş, her inanç ve düşünceye kucak açmış, bilgiyi ve tecrübeyi baş tacı etmiş, her zaman cazip ve her zaman ilham veren bir şehir olmuş.

İşte bu yüzden üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış.

Barışın, esenliğin, bir arada yaşamanın en güzel örneği İstanbul olmuş.

Biz bu yüzden İstanbul'a 'medeniyetlerin çeyiz sandığı' diyoruz.

8 bin 500 yıllık tarihi derinliğe sahip bu şehir hep öğrenen, öğreten ve yetiştiren bir ortamdır." İstanbul'un yenilikçi ve tasarımcı ikliminin, önemli değerler olduğunu belirten Uysal, İstanbul'un 2017'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından "tasarım şehri" unvanı aldığını hatırlattı.

Uysal, dünyada bu unvana sahip sınırlı sayıda şehir olduğuna değinirken, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimiz bir araya geldik ve İstanbul Tasarım Konseyini kurduk.

Amacımız 'tasarım şehri" unvanını sürekli kılmak.

Bunun için iş birliği yapıyoruz, çalışmaları destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Pek çok etkinlik yapıyoruz.

Sanat ve tasarım sergileri düzenlemek, tasarım fuarları ve kongreleri organize etmek bunlar arasında." diye konuştu. Zirvenin, zanaatkarlara, şehrin tanıtımına, sektörler arası iş birliklerine vesile olacağını ümit ettiğini ifade eden Uysal, "UNESCO Tasarım Şehri kapsamında çalışma programı hazırladık.

İlk olarak İstanbul Tasarım ve İnovasyon Merkezi kuracağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük Eylem Planı'nda yer alan Haliç Bilim Merkezi'nde bir bölüm, tasarım ve inovasyon merkezi olarak değerlendirilecek.

Sanat, zanaat ve tasarım programı yapıyoruz.

Böylece sanat ve zanaat ustaları ile tasarımcılar atölye çalışmaları ile bir araya gelebilecek.

Tasarımla ilgilenen gençlere usta-çırak ilişkisini deneyimlemeleri için fırsatlar oluşturulacak.

Zanaat ve çağdaş tasarıma ilişkin kapsamlı ve sürekli güncellenen bir envanter oluşturulacak.

Dünya Tasarım Haftasını düzenlemeyi de sürdüreceğiz." dedi.

Uysal, tasarımın, ülkelerin "yumuşak gücü" olduğunu vurgulayarak, "Bugün pek çok ürünün etiketinde sadece üretildiği ülke yer almıyor, tasarlandığı ülke de yer alıyor.

Bunu özellikle teknoloji ürünlerinde görebiliyoruz.

Bu da bize tasarımın gücünü gösteriyor.

Bu sebeple de bu sektöre dört elle sarılmak zorundayız.

Bir tasarım şehri olarak kolumuza takılan bu altın bileziğin hakkını vermeliyiz.

İlhamını bu topraklardan almış, tasarımın gücüyle büyümüş markalarımızı dünyaya açmalıyız." ifadelerini kullandı. - "Şehrin sonu gelmez güzellikleri vardır" Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala ise İstanbul'un, kitaplarının yarısından fazlasına ilham verdiğini belirterek, "Bir sanatçı eğer isterse bu şehirde bir masalın içindeki gibi ve sadece onunla yaşayabilir. Çünkü bu şehir sakinleri için her semtini, her meydanını, her sokak ve evini ya bir hasret yahut bir vuslatla kuşatır ve kalbe girerken bazen hüzün olur bazen neşe bazı bazı teknoloji olur bazı bazı tarih, bazen aşktır bazen aşıktır." diye konuştu.