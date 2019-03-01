İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul-Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi, İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Tasarım Zirvesi'nin açılışında, İstanbul'un tarihiyle ilgili bilgi veren Yıldırım, Marmaray'a başlamadan önce yapılan kazılarda İstanbul'un tarihiyle ilgili kalıntılara ulaşıldığını anlattı.

Yıldırım, "Eğer o kazıcı arkeologları kendi haline bıraksak Marmaray'ı yapamayacaktık. Kazıyorlar 10'uncu, 9'uncu, 8'inci asır. İstanbul, Marmaray'ı bekliyor... 5,5 yıl kazılarla İstanbul'un tarihini ve zenginliklerini ortaya çıkardık. Başlangıçta arkeologlara kızıyordum, ne yalan söyleyeyim. Sonradan yapılan işin çok güzel olduğunu gördük ve onlara hak verdik. Şimdi 35 bin civarında obje Yenikapı'da kurulacak çok güzel bir müzede sergilenecek. Bütün dünyanın ve İstanbulluların beğenisine orada sunacağız." diye konuştu.