İstanbul Tasarım Zirvesi

"İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak, her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluşuyor. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeylerin de kötü şeylerin de hepsi insanın aklından çıkıyor. Bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1994'te de ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğandır."

Üretilen her şeyin bir tasarımla vücut bulduğunu anlatan Yıldırım, "Etrafımıza bir bakalım... Gördüğümüz her şey bir tasarımın ürünü. Artık yanımızdan ayırmadığımız neredeyse yatağa da birlikte girdiğimiz cep telefonları var. Arkasına çevirip bakın ne diyor? Design in California, France, Turkey. Orada tasarlanmış. Ama orada üretilmek zorunda değil. Nerede daha ucuzsa, nerede daha ekonomikse orada üretiliyor." dedi.

Açılışta, ebru sanatçısı Garip Ay, Binali Yıldırım'a yaptığı ebruyu hediye etti.