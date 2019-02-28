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İstanbul Tasarım Zirvesi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Haliç Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak zirvede, tasarım sektörüne yön veren, küresel çapta değer yaratan, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış isimler bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek İstanbul Tasarım Zirvesi, dünyanın önde gelen tasarımcılarını bir araya getirecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, UNESCO tarafından verilen "Tasarım Şehri" unvanını alarak dünyanın 31 tasarım şehri arasına giren İstanbul, dünyaya yön veren tasarımcıları bir araya getiriyor.

Global Kreatif Şehirler Ağı'na dahil olan İstanbul'un tasarım şehri misyonunu duyurmayı amaçladığı "İstanbul Tasarım Zirvesi", İBB'nin desteğiyle 1-2 Mart tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirvede, tasarımcı sektörler için güncel sorunlar ele alınacak, çözümler sunulacak ve ortaklıklar kurmak için bir platform oluşturulacak.

İki gün boyunca 10.00-18.30 saatleri arasında uluslararası tasarım okullarının direktörleri, mimarlar ve Stefan Sagmeister, Karim Rashid gibi pek çok tasarımcı bir araya gelecek. İstanbul Tasarım Zirvesi’nde, tasarımcı ve yaratıcı sektörler için güncel sorunlar ele alınacak, entegre tasarım çözümleri sunulacak, çok disiplinli ortaklıklar kurmak için bir platform oluşturulacak.

Zirvede yapılacak konuşmalar ve etkinlikler ile mimari doku, peyzaj alanları, şehircilik kavramı, el sanatları ve sanat alanında zengin bir tasarım portfolyosuna sahip olan İstanbul'un tanıtılması ve misyonunun duyurulması amaçlanıyor.

Günümüze kadar gelen ancak unutulma riski altında bulunan, kuyumculuk, gümüşçülük, ebru, minyatür, kitap tasviri, bakır, tekstil, kaligrafi, hat, ahşap oymacılığı, cam, bağlama, dokuma, nakış, kalem işi, tezhip, mozaik, çini vb. zanaatların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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