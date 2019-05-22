İstanbul tasarımları Avusturya'da sergileniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi,(İBB) Avusturya'da düzenlenen "Graz Designmonat Festivali" kapsamında şehrin tanıtımı için "İstanbul Design Collection" adlı sergi açtı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Graz şehrinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalde, UNESCO'nun "tasarım şehri" unvanı verdiği 31 şehir ve 180 yaratıcı şehir temsil ediliyor.

Uluslararası çapta özgün tasarımların, önemli moda etkinliklerinin gerçekleştirildiği festivalde ilk kez İstanbul adına katılım sağlandı. Festival bünyesinde, 11 Mayıs'ta, İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından organize edilen İstanbul Design Collection Sergisi açıldı.

İstanbul temalı tasarımların yer aldığı sergide, modadan mimariye, grafikten endüstriyel tasarıma kadar 28 farklı tasarım uluslararası katılımcılara tanıtılıyor. Dünyanın önde gelen tasarımcılarının buluştuğu festivalde, İstanbul'un potansiyelini tanıtmak ve küresel tasarım merkezi konumuna yükselmesi için iş birliği geliştirmek hedefleniyor.

Sergi 29 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

