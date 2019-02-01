HABER

 İSTANBUL - (taşınmadan yeni görüntüyle) THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMAYA BAŞLADI... BUGÜN 35 TIR MALZEME TAŞINACAK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşların 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), bazı birimlerine ait bir kısım malzeme, teçhizat ve makina parçalarını taşımaya başladı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşların 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), bazı birimlerine ait bir kısım malzeme, teçhizat ve makina parçalarını taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı'na sabah saatlerinde gelen 35 TIR ile taşınıyor. 1 Mart'tan itibaren başlayacak büyük taşınma öncesi THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yer işletme, kargo birimleri ile THY Teknik A.Ş.'ye ait malzeme, teçhizat ve makinadan oluşan parçaları taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı apronuna gelen 35 TIR'la, taşınacak malzemeler özel konteynerlere konularak yerleştirildi. Bir lojistik firmasına ait TIR'lar yükleme işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

ATATÜRK HAVALİMANI 3 MART'TA TİCARİ UÇUŞLARA KAPANACAK
Öte yandan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03.00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona erecek.
Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferler ise ise bu tarihten itibaren sonlandırılacak.

Görüntü Dökümü:
----------
-Taşınmadan görüntüyle

DHA FEED

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Askere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldıAskere uğurlanırken kazada ölen gencin evine Türk Bayrağı asıldı
Bagajda götürülen yaşlı hasta için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattıBagajda götürülen yaşlı hasta için Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.