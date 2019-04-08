 İSTANBUL - TAV, ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA ETTİ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TAV Havalimanları, büyük taşınmanın ardından ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'na hazırladığı bir video filmi ile veda etti. 6 Nisan saat 02.00'da Türk Hava Yolları'nın Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapanan Atatürk Havalimanı'na veda filminde TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ve çalışanlar yer aldı. Filmde havalimanında yapılan son anons da yer alırken, çalışanlar duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Video filmi

