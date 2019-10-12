İSTANBUL -  TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ KENDİ VATANDAŞLARINI BÖLGEDEN GERİ ALMALI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Buğra BENLİOĞLİ/ İstanbul DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerimizin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Bu bağlamda sınır güvenliğimizi sağlamak, bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık" dedi. Şentop Avrupalı ülkelerin DEAŞ ve PKK içindeki kendi vatandaşı teröristleri almaları gerektiğini belirterek, "Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bu yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler ellerini taşın altına koymalı, kendi vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı ve rehabilite etmelidir" dedi. Mustafa Şentop, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantıları konulu 3. Meclis Başkanları Konferansı'nda konuştu. Şentop, geçen yıl Tahran'da yaptıkları toplantıdan bu yana terör, bölgemizin en büyük güvenlik sorunlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

'TERÖRÜN YAŞATTIĞI ACILAR ORTAKTIR

Özellikle İslam düşmanlığını merkezine oturtan, beyaz, üstünlükçü, ırkçı ve aşırı sağcı terör eylemlerinde son dönemde gözlenen artışın endişe verici olduğunu söyleyen Şentop, "Terörün yaşattığı acılar ortaktır. Hepimizi derinden yaralamakta ve infiale sürüklemektedir" dedi. Terörle mücadelenin samimiyetle yapılacak uluslararası işbirliğiyle mümkün olabileceğini söyleyen Şentop, "İyi veya yararlı terörist yoktur ve hiçbir amaç terörü haklı kılmaz. Terör örgütler arasında ayrım yapılması terörle mücadelede zafiyet sebebidir" diye konuştu.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEM

PKK üzerinde kurulan operasyonel baskının somut sonuçlar verdiğini söyleyen Şentop, "Bu örgütün Türkiye içerisinden terör faaliyetlerinde kullanmak üzere terörist devşirme gücü kalmamıştır. Bu açığını kapatabilmek için 14-15 yaşlarındaki çocukları ailelerinden zorla kopartmaya teşebbüs etmektedir. Bu noktada, Hacire Akar isminde, çocuğunu PKK'nın elinden geri almak isteyen acılı bir annenin Diyarbakır'da başlattığı eylemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu acılı annenin feryatları toplumumuzda karşılık buldu. Çocuklarını PKK'ye kaptırmış diğer anneler de seslerini birleştirdiler. Bu aileleri terör kurbanları olarak görmemiz ve desteklememiz gerekiyor" dedi.