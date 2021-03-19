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İstanbul- Tekirdağ yolunda kırmızı ışıkta zincirleme kaza

19.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tekirdağ yolunun Marmaraereğlisi ilçesi mevkisinde trafik ışıklarında tır, yolcu minibüsü ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul Tekirdağ yolunun Marmaraereğlisi ilçesi mevkisinde trafik ışıklarında tır, yolcu minibüsü ve çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Akıllara Bursa’daki tır faciasını getiren kazada neyseki korkulan olmadı.
Edinilen bilgilere göre Kaza Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Işıklı kavşağa doğru seyreden araçların kırmızı ışık yanması sonucu zincirleme bir şekilde karıştıkları kazada 1 tır, 1 yolcu minibüsü, 1 hafif ticari araç ve 2’de otomobil kazaya karıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri, başka bir kaza meydana gelmemesi için yolda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri de araçlardaki yaralara müdahalede bulundu.
Toplamda 3 kişinin yaralandığı kazada yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Tekirdağ - İstanbul yolunda bir süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ise trafik akışı normale döndürüldü.
Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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