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İstanbul-Tekirdağ yolunda şoke eden görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul-Tekirdağ yolunda bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde seyir halinde bulunan bir sürücünün, bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı.

MAGANDA KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı.

İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: İHA

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