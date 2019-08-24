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İstanbul - Tekirdağ yolundaki ağaçlık alanda büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bulunan çamlık alanda yangın çıktı.

Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bulunan çamlık alanda yangın çıktı. Dumanlar mahalleli vatandaşlara ve yolda seyir halinde olan sürücülere büyük panik yaşattı.
Yangın, Tekirdağ İstanbul Karayolu Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda dumanlar yükseldiğini gören yazlıklardaki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yazlık alana yaklaştığını gören vatandaşlar hemen ellerine evlerinin musluklarına bağladıkları hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.
Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve AKUT ekipleri meydana gelen ve korku salan yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar ve vatandaşlarında yardımıyla İstanbul-Tekirdağ yoluna da aksamalara neden olan yangın söndürüldü. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri de gelerek dumanlar nedeniyle aksamalar meydana gelen yolda çalışmalar yaparak trafiği rahatlatmaya çalıştı.
TREDAŞ ekipleri de yangın alanındaki akımları kesip başka yangın çıkmaması için gerekli önlemleri aldılar.
“Kendi çabalarımla söndürmeye çalıştım”
Yangının meydana geldiği alana yakın evde bulunup evine yangın sıçramasın diye dumanı görür görmez yangına müdahale eden Hüseyin Özsoy, “Nasıl çıktığını görmedim bende dumanı gördüm geldim. Bu evde ben oturduğum için kendi çabamla söndürmeye çalıştım” dedi.
“Fedakar komşularımız, hortumlarla müdahale ettiler”
Yangına ilk müdahale edenlerden Halil Balkan ise “Ateşler çıktı bir baktım. Saniyeler sürmedi yangın evin üstüne geldi. 110 falan aradık biz bir fırladık kapıya ateşler bizi 200-300 metre geçmiş. Sağolsun itfayiede geldi bizim fedakar komşularımız, hortumlarla müdahale ettiler. Bütün arkadaşlara, bütün çalışanlara teşekkür ederim” diye konuştu.
Jandarma ekipleri tarafından yangına ilişkin araştırma başlatıldı.

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