İSTANBUL - (TEKRAR) DÖRT HAYAT BİR AMELİYATTA CAN BULDU  

'İLK NAKLİ KENDİM İKİNCİ NAKLİ DOĞACAK KIZIM İÇİN OLDUM'

Eskişehir'den gelen Tevfik And (27), 7 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. İlk naklini 15 yaşında babasından alınan böbrekle olan And, 12 yıl sonra tekrar rahatsızlanınca bu sefer imdadına annesi Ayşe And (57) yetişti. Anne ile oğul arasında yaşanan kan uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil listesine giren aileye umut olan isim ise bu kez çok uzaklardan geldi. Kırgızistanlı Assulu Sadyedievo'nın (34) böbreğiyle hayata tutunan Tevfik And, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Çapraz nakil için uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğim gün eşim doğacak bebeğimizin cinsiyetini öğrendi. Bir kız bebeğim olacak. İlk nakli 15 yaşında kendim için olmuştum. Bu nakli ise doğacak bebeğim için oldum. İnşallah bir ömür sağlıkla yaşayacağız."

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİNİ VERMEYİ KABUL ETTİ'

Nakil için Gaziantep'ten gelen Erhan Solmaz (32) ise Tuncelili Birsel Satık'ın (38) böbreğiyle sağlığına kavuştu. Eşinin hiç düşünmeden nakil listesine dahil olduğunu ifade eden Solmaz, "Çocukluğumdan bu yana böbrek hastasıyım. İkinci naklimi oluyorum. İlk nakli 12 yıl önce babamdan aldığım böbrek ile olmuştum. İkinci naklim çapraz nakil oldu. Bu sefer eşimin böbreği ile hayat buldum. Eşime teklif bile etmedim kendisi verdi böbreğini" ifadelerini kullandı.