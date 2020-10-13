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İstanbul tekrar pandeminin merkezi mi oluyor?

13.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık raporlara göre, İstanbul'da 1 Ekim’den 9 Ekim’e kadar kaydedilen yeni koronavirüs vakası sayısı 3 binin üzerinde.

İstanbul tekrar pandeminin merkezi mi oluyor?

Peki, megakent İstanbul’da vakalar neden artıyor?Türkiye'de İstanbul'da koronavirüs vakalarının artışa geçmesi endişe yaratıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul dışında vakaların azaldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık raporlara göre 1 Ekim’den 9 Ekim’e kadarki yeni vaka sayısı 3 binin üzerinde.

Peki, megakent İstanbul’da vakalar neden artıyor? Uzmanlar bunun için insan hareketliliğini işaret ediyor.

Bir diğer tartışma konusu ise, semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm koronavirüs vakalarının Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaşılacak olması.

Bu verilere halkın doğrudan erişiminin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Ayrıntılar için videoya tıklayın!

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