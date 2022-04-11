İstanbul TEM'de zincirleme trafik kazası!

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyon, bir hafif ticari araç ve üç otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle araçlar otoyola savrulurken yaralanan kamyon sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

TEM TRAFİĞE AÇILDI

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

Kaynak: AA-İHA

