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İSTANBUL  - TEM OTOYOLU’NDA OKSİJEN GAZI YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ: 1 YARALI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 08:12 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yolda ulaşım tamamen dururken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin tankeri yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen tanker
-Çalışmalar
-Tankerin kaldırılması

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