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İSTANBUL - TEM'DE KAZA: UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL DHA TEM Otoyolunda emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobil çarptı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Taner YENER İSTANBUL DHA
TEM Otoyolunda emniyet şeridinde bekleyen otomobile başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Kağıthane TEM Otoyolu Okmeydanı Bağlantı Yolu girişi Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde bekleyen 34 NN 1042 plakalı otomobile, Mert Aluçlu'nun kullandığı 34 BIT 497 plakalı otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle öndeki aracın sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı. Diğer sürücüler ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı iki sürücü ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oğlunun kaza yaptığını öğrenince olay yerine gelen baba Mustafa Aluçlu "Oğlum işyerine geç kalmış. Onun için biraz hızlı gidiyormuş. Önüne TIR çıkınca sağ taraftan geçmek istiyor. O sırada sağ şeritte bekleyen otomobile çarpmış.Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ben de şimdi hastaneye gidiyorum" dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
Kaza yapan otomobiller
Otomobillerde meydana gelen hasar
TEM Otoyolunda oluşan trafik
Kaza yapan sürücünün babası ile röp.
Kaza yapana araçların çekici ile kaldırılması
Yolun açılması
Genel ve detaylar

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