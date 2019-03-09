HABER

 İSTANBUL- TEM'DE KOYUN TRAFİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Tuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı.

İstanbul DHA
Tuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.
Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi

Görüntü Dökümü:
---------------
-Koyunlar
-Kapalı yol
-Koşuşturmaca

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdıTwitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı
Fuat Oktay ve Binali Yıldırım İlim Yayma Vakfı'nın genel kurulunda konuştuFuat Oktay ve Binali Yıldırım İlim Yayma Vakfı'nın genel kurulunda konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Twitter'dan duyuruldu! Savaş uçakları bomba yağdırdı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.