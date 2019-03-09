 İSTANBUL- TEM'DE KOYUN TRAFİĞİ

İstanbul DHA
Tuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.
Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Koyunlar
-Kapalı yol
-Koşuşturmaca
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