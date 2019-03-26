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İstanbul terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterip araç yakma, işyerlerine molotof kokteyli atma ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri yapan 7 şüpheliyi 22 Mart'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Dün Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 4 kişi serbest bırakıldı.

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