HABER

İSTANBUL - TGC: GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel'e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınadı.

Haber: İstanbul DHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde haber takibindeki gazetecileri taşıyan balıkçı sandalına Maça Kızı Otel'e ait bir sürat teknesinin çarpmasını kınadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bodrum'da bayram tatili sırasında üç gazeteciye yönelik bir saldırı yaşanmıştır. Bu saldırıyı kınıyoruz. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız kesmeden Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın'ın içinde bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin büyük bir tehlike yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu saldırının meslektaşlarımızın görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından vahimdir. Kaptanın tutuklanması ise sevindiricidir. Ama olaya azmettiren kişilerle ilgili de gerekli yasal süreç başlatılmalı ve sorumluların cezalandırılması sağlanmalıdır. Meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
Egeli akademisyenlerden ‘Başarı Hikayesi’Egeli akademisyenlerden ‘Başarı Hikayesi’
Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh Edebali Cami ibadete açıldıSakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh Edebali Cami ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

'Demir el' ile her işin üstesinden geliyor

Yüzyıllardır ayakta! Gören hayran kalıyor

Yüzyıllardır ayakta! Tarihe kafa tutuyor

Bartın'da faciadan dönüldü

Bartın'da faciadan dönüldü

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı!

Binlercesi bir arada! İşte Konya'nın rengarenk çiçek bahçesi

Binlercesi bir arada! Duyan oraya koştu

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İşte teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.