HABER

İSTANBUL - THY YOLCULARINI UYARDI, 6 NİSAN'A BÜYÜK TAŞINMA BAŞLIYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.  THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada,  "Büyük taşınma başlıyor.

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA) Türk Hava Yolları(THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.
THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

Görüntü Dökümü:
----------
-Arşiv

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
Bıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyorBıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyor
Kitap kurdu soba tamircisiKitap kurdu soba tamircisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Maduro değilmiş! Dünyayı ayağa kaldıran olayda şaşırtan gelişme!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Hatice'den transparan şov! Gören 'Yok artık' dedirtti!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

Tesadüfen bulunmuştu! Tam 600 metre

İran'daki uçak kazasının ardından 1 yıl geçti! Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Çığ tehlikesi)

Meteoroloji'den uyarı geldi! Tehlike...

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'ta görücüye çıkıyor

1600 saatte üretildi! Göbeklitepe Maketi Cannes'a gidiyor

Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

Etiyopya'da uçak kazasının ardından aramalar devam etti

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

Ankara'da fuhuş operasyonu! Spor salonunda basıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.