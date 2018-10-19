İstanbul Ticaret Borsası 94 yaşında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB'in 94. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İSTİB; Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman diliminde tüccarın yanında ve ticaretin içinde oldu." ifadesini kullandı. Kopuz, İSTİB'in 94. yılı sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk ekonomisine yön vermiş bir kurumun başkanlığını yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. 19 Ekim 1924'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulan, İstanbul ve Türkiye’nin başta gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri olmak üzere yapmış olduğu katkıların, ülkenin bu günkü gücüne kavuşmasında hatırı sayılır bir etki oluşturduğuna dikkati çeken Kopuz, ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Kopuz, 19 Ekim 1924'te gıda ve tarım ürünleri piyasasının istikrarı için bir umut olarak kurulan İstanbul Ticaret Borsası'nın, bu piyasaların istikrara kavuşması bir yana ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşma ve geleceğe matuf stratejik bilgilerin paylaşılması konusunda önemli roller üstlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİB; Cumhuriyet tarihi boyunca her zaman diliminde tüccarın yanında ve ticaretin içinde oldu.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yaptığım 5 yılın ardından büyük bir memnuniyet ile söyleyebilirim ki; bugün itibarıyla İstanbul Ticaret Borsası olarak hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir anlayış doğrultusunda çalışmalarına devam eden İstanbul Ticaret Borsası, son 5 yılın sağladığı istikrarlı uygulamalar ile artık uluslararası düzeyde kurumsal kardeşlik ve iş birliği anlaşmaları yapan, uluslararası düzeyde kuruluşu yapılmak istenilen borsalara örnek teşkil eden, iş ve işlem süreçlerinde teknolojik altyapısı ile hızlı, birçok uygulaması ile tüccarın ve ticaretin önünün açan bir kimliğe bürünmüştür." \ - "Türkiye'mizi 2023 hedeflerine doğru güvenle taşıyacağız" Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın, kurulduğu günden bu güne ekonomik alanda yaptığı çalışmalar dışında siyasal ve sosyal gelişmelerde ticaret erbabının sesi olarak yönlendirici olduğunu belirtti.