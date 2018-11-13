İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mark Plant'ı ağırladı

İSTANBUL (AA) - Küresel Kalkınma Merkezi (CGD) Kıdemli Politika Yöneticisi ve Kalkınma Finansmanı Direktörü Mark Plant, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Düşük Gelirli Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Finansmanı" konulu bir konferans verdi.

Dünyadaki kalkınma bankalarının düşük gelirli ülkelerdeki rolüne değinen Plant, "IMF, İslam Kalkınma Bankası gibi kurumlar düşük gelirli ülkelerin risk seviyesi yüksek olduğu için bu ülkelerde yatırım yapmaya çekinebiliyorlar. Bu kurumların bu bölgelerdeki kalkınmayı sağlayabilmek için daha risk alır hale gelmeleri önemli." ifadelerini kullandı.

Düşük gelirli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmenin ana şartlarını eğitim ve sağlığın oluşturduğunun altını çizen Plant, refah seviyesinin, nesilleri yetiştiren sağlam temelli bir eğitim ve alınabilecek en üst düzey sağlık hizmetiyle yakalanacağını belirtti.

Sürdürülebilirliğin devamı için Y kuşağının (1980-2000 yılları arasında doğmuş olan kuşak) etkisine de değinen Plant, "Afrika'da Y kuşağının çoğunlukta olduğu bir köyde yapacağınız ilk şey o kuşağın gittiği okullardaki öğretmenleri eğitmek daha sonra da öğrencilerini eğitmek. Ancak, kendini yetiştirmiş bir öğretmen, kalkınmış nesiller yetiştirebilir" şeklinde konuştu.

